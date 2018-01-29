VIP-тусовка. Дочь нардепа арендовала корпус университета для вечеринки

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Дочь народного депутата Андрея Деркача, телеведущая Татьяна Терехова арендовала один из корпусов университета Шевченка для вечеринки в честь своего дня рождения.

Вечеринка прошла в корпусе Института международных отношений.

Терехова отмечала день рождения в стиле "студенческой вечеринки в общежитии". В связи с этим, стол был соответственный: сосиски, консервы, сгущенка, картошка, пельмени и другие блюда, сообщает НашКиев.

Diana Gloster, facebook Татьяна Терехова, в центре, на дне рождения

Сама Терехова и ее гости были одеты в спортивные штаны и шлепанцы поверх носков. По видео заметно, что гости вечеринки активно участвовали в конкурсах на «лучший студенческий общаговский костюм» и танцах.

Татьяна Терехова — украинская теле- и радиоведущая, и национальный комментатор «Евровидения». Она окончила Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Впоследствии поступила в аспирантуру в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Является дочерью народного депутата Андрея Деркача.

Напомним, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем ВУЗе страны.