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    Общество

    VIP-тусовка. Дочь нардепа арендовала корпус университета для вечеринки

    (обновлено: )63013
    Сообщается, что для вечеринки в честь дня рождения Татьяна Терехова арендовала корпус Института международных отношений.
    Татьяна Терехова
    Татьяна Терехова, facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Дочь народного депутата Андрея Деркача, телеведущая Татьяна Терехова арендовала один из корпусов университета Шевченка для вечеринки в честь своего дня рождения.

    Вечеринка прошла в корпусе Института международных отношений.

    Терехова отмечала день рождения в стиле "студенческой вечеринки в общежитии". В связи с этим, стол был соответственный: сосиски, консервы, сгущенка, картошка, пельмени и другие блюда, сообщает НашКиев

    Diana Gloster, facebook
    Татьяна Терехова, в центре, на дне рождения

    Сама Терехова и ее гости были одеты в спортивные штаны и шлепанцы поверх носков. По видео заметно, что гости вечеринки активно участвовали в конкурсах на «лучший студенческий общаговский костюм» и  танцах. 

    Татьяна Терехова — украинская теле- и радиоведущая, и национальный комментатор «Евровидения». Она окончила Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Впоследствии поступила в аспирантуру в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Является  дочерью народного депутата Андрея Деркача.

    Напомним, Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем ВУЗе страны. 

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