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    Общество

    В сеть попала курьезная переписка зам мэра Днепра

    (обновлено: )40630
    Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко выложил в сеть переписку с жительницей Запорожья, которая отчитала его за неубранный в городе снег.
    Зам мэра Днепра Михаил Лысенко
    Михаил Лысенко, facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Жительница Запорожья, которая работает таксистом, отчитала заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко за неубранный снег в городе.

    На оправдания мэра, что снег почищен, женщина призвала чиновника мэрии Лысенко перестать врать, а приступить к уборке снега.

    Ситуация разрешилась после того, как женщина спросила чиновника о несуществующей в Днепре улице.

    Впрочем женщина не растерялась и поинтересовалась у Лысенко, с кем из чиновников Запорожья она может обсудить данный вопрос.

    Михаил Лысенко, facebook
    Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья
    Михаил Лысенко, facebook
    Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья
    Михаил Лысенко, facebook
    Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья

    Ранее сообщалось, что на уборку Киева от снега привлекли подразделения Минобороны, кроме того на улицах столицы работали тысячи коммунальщиков.

     

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