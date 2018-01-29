В сеть попала курьезная переписка зам мэра Днепра

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Жительница Запорожья, которая работает таксистом, отчитала заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко за неубранный снег в городе.

На оправдания мэра, что снег почищен, женщина призвала чиновника мэрии Лысенко перестать врать, а приступить к уборке снега.

Ситуация разрешилась после того, как женщина спросила чиновника о несуществующей в Днепре улице.

Впрочем женщина не растерялась и поинтересовалась у Лысенко, с кем из чиновников Запорожья она может обсудить данный вопрос.

Михаил Лысенко, facebook Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья

Михаил Лысенко, facebook Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья

Михаил Лысенко, facebook Переписка зам мэра Днепра с жительницей Запорожья

Ранее сообщалось, что на уборку Киева от снега привлекли подразделения Минобороны, кроме того на улицах столицы работали тысячи коммунальщиков.