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    Общество

    Названа причина смерти 10-летней девочки в бассейне Львова

    (обновлено: )407
    В Национальной полиции Львовской области сообщили, что смерть 10-летней девочки после плавания в бассейне наступила в результате инсульта.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Львовской области выяснили предварительную причину смерти 10-летней девочки в бассейне "Динамо" во Львове.

    Напомним, как сообщало ранее наше издание, девочка внезапно умерла после занятия по плаванию 26-го января, когда сушила волосы феном в присутствии матери.

    По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате инсульта, сообщает 032.ua.

    Ребенок проживал в селе Конопниця на Пустомитивщини.

    Ране сообщалось, что харьковчанка Жанна Власенко, которая тяжело пострадала в смертельной аварии в Харькове, родила девочку. 

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