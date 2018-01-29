Названа причина смерти 10-летней девочки в бассейне Львова

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Львовской области выяснили предварительную причину смерти 10-летней девочки в бассейне "Динамо" во Львове.

Напомним, как сообщало ранее наше издание, девочка внезапно умерла после занятия по плаванию 26-го января, когда сушила волосы феном в присутствии матери.

По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате инсульта, сообщает 032.ua.

Ребенок проживал в селе Конопниця на Пустомитивщини.

Ране сообщалось, что харьковчанка Жанна Власенко, которая тяжело пострадала в смертельной аварии в Харькове, родила девочку.