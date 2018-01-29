Во Львовской области намерены ввести плату за роды

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области планируют ввести платные роды.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак.

"Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды — когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% — больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства", — цитирует Микичак tvoemisto.tv.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема — в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал, который на дежурстве.

Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее — в областной больнице, а потом уже по районам области.

Стоимость таких родов пока не подсчитали, однако Ирина Микичак убеждает, что это не будет заоблачная цена.

"Мы подсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды — с учетом медикаментов, коммуналки, питания, стоят примерно 4000 гривен", — говорит директор департамента здравоохранения ЛОГА.

Ранее украинские СМИ писали, что подготовленная в Украине медицинская реформа предусматривает введение платных родов с 2019 года.