Украинцев сравнили с "аквариумными рыбками"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. На сайте журнала "Фокус" появилась статья о "глупости и инфантильности" украинского народа. Автор материала, журналист Милан Лелич начинает свои рассуждения с опровержения тезиса о "мудрых украинцах", с которым перед выборами к избирателям обращаются местные политики.

По словам обозревателя издания, эта "мудрость" принимается как данность — граждане умны, терпеливы, а плохие политики якобы не дают им жить. На деле же украинцы раз за разом сами выбирают таких руководителей, поддаваясь на их манипуляции, считает Лелич.

"С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале и обещании, которое дал какой-то политик", — говорится в статье.

Лелич также обвинил украинцев в инфантильности и неспособности приложить интеллектуальное усилие, чтобы лучше понимать происходящие события.

"Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облегченном уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности", — считает обозреватель журнала "Фокус".

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина ранее сообщила, что коррупция и борьба с ней на протяжении последних лет входит в список главных проблем, беспокоящих украинцев. При этом люди на четвертый год после победы Евромайдана разуверились в том, что новая власть намерена бороться с этим явлением.