Акция за цирк без животных. Во Львове полиция жестко задержала активистов

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных, передает УНН.

На акцию протеста вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами — "Нет садизму", "Нет животным в цирке".

По данным СМИ, правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.

УНН Во время акции цирк без животных во Львове правоохранители задержали десяток активистов

УНН Во время акции цирк без животных во Львове правоохранители задержали десяток активистов

Полицейские сообщили, что активисты имели при себе холодное оружие — ножи, арматуру. В полиции в ближайшее время обещают все подробно прокомментировать.

Напомним, ранее в субботу зооактивисты собрались возле здания Национального цирка в Киеве на акцию протеста, митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене.