Акция за цирк без животных. Во Львове полиция жестко задержала активистов

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных, передает УНН.
На акцию протеста вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами — "Нет садизму", "Нет животным в цирке".
По данным СМИ, правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.
Полицейские сообщили, что активисты имели при себе холодное оружие — ножи, арматуру. В полиции в ближайшее время обещают все подробно прокомментировать.
Напомним, ранее в субботу зооактивисты собрались возле здания Национального цирка в Киеве на акцию протеста, митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене.