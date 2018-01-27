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    Более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию - опрос

    (обновлено: )701130
    По данным исследования, на вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в РФ - приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует.
    Проверка документов на КПП Гоптовка на границе с Россией
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию, только 22% считают это неприемлемым, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу издания "Зеркало недели".

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    По данным исследования, результаты которого опубликованы в издании в субботу, на вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в РФ — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2% избрали "философский" вариант ответа: "какая разница, где зарабатывать?". Таким образом, более 63% украинцев готовы поехать работать в Россию. Еще 22,1% опрошенных ответили, что это "категорически неприемлемо".

    Согласно результатам исследования, 76,1% и 74,5% людей готовы поехать работать в России на юге и востоке Украины, в центральном регионе страны такую готовность подтвердили 60%, а на западе — 49,5% опрошенных.

    Напомним, ранее начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич призвал украинцев не ездить в Россию, которая, по его словам, стала "территорией опасности".

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