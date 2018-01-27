Власти проверят всех получателей украинского гражданства с 91-го года

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины (с 1991-го года), сообщил в субботу на годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел руководитель миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, зафиксированы случаи, что суды принимают решение о проживании в Украине на основании поддельной справки о проживании в стране до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы, которая дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года", — цитирует Соколюка агентство УНИАН.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.

"Я хочу всем работникам миграционной службы сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе, относительно возникших лазеек и как их предотвратить. Такие случаи не системные, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта — это должна быть скала, через которую можно проникнуть только по закону", — заявил Аваков.

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Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, сообщили в Администрации президента.