Биометрический контроль с начала 2018 г уже прошли 42 тыс россиян

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Биометрический контроль на границе с начала 2018 года уже прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи граждан РФ, сообщил в субботу первый заместитель главы государственной пограничной службы Василий Серватюк.

Система биометрического контроля c 1 января частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

"В рамках усиления контроля за выездом (и въездом) иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи россиян", — цитирует Серватюка агентство УНН.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.