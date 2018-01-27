Почти две трети украинцев не считают себя активными гражданами

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. 70,8% населения Украины не считают себя активными гражданами. Еще 17,7% затрудняются ответить или не знают, о чем идет речь.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.

Доля активных граждан, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении или других видах деятельности, составляет всего 12,7%.

"Когда встроиться в поток взяток за экзамены и курсовые в мединституте проще, чем поднять студенческий бунт; когда договориться с кумом об исключении для себя легче, чем с единомышленниками контролировать местный бюджет; когда отказаться от любимой профессии безопаснее, чем организовать профсоюз и добиться человеческих условий от работодателя; когда отсидеться дома спокойнее, чем вместе с соседями застопорить незаконную стройку во дворе; когда себе дешевле не оформляться на работу, не платить налоги и повеситься на шею других налогоплательщиков своей липовой субсидией; когда продать свой голос или не пойти на выборы не так морочливо, как контролировать законность проведения кампании, голосования и подсчета голосов…" — комментирут главред издания Юлия Мостовая результаты опроса.

Ранее Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, представляя данные соцопроса, сообщила, что партия шоумена Владимира Зеленского набрала бы 4% голосов избирателей, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили" — 1,7%.