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    Не растет, значит стабилизировалась. Супрун о вспышке кори в Украине

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (100)

    (обновлено: )16504
    И.о. министра здравоохранения Украины уточнила, что ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась в том смысле. что уровень заболеваемости уже не повышается в несколько раз.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. С августа 2017 года корью в Украине заболели около 6 500 человек, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    Корь
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    Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    "С августа прошлого года заболели около шести с половиной тысяч человек… Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большой уровень заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целом по стране, там сейчас повышается уровень заболевания", – заявила Супрун в эфире "5 канала".

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    По ее словам, ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась. "Далее идет заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", – отметила и.о. министра здравоохранения.

    Супрун также подчеркнула, что если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

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    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем и может привести к смерти. Основным фактором снижения заболеваемости является, по данным медиков, вакцинация.

    Ранее сообщалось, что Минздрав начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори

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