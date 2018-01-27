Не растет, значит стабилизировалась. Супрун о вспышке кори в Украине

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. С августа 2017 года корью в Украине заболели около 6 500 человек, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"С августа прошлого года заболели около шести с половиной тысяч человек… Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большой уровень заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целом по стране, там сейчас повышается уровень заболевания", – заявила Супрун в эфире "5 канала".

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По ее словам, ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась. "Далее идет заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", – отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун также подчеркнула, что если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

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Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем и может привести к смерти. Основным фактором снижения заболеваемости является, по данным медиков, вакцинация.

Ранее сообщалось, что Минздрав начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.