Журналист Портников назвал почитателей советской культуры людьми без Родины

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Советский актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий, несмотря на весь его талант, не имеет никакого отношения к Украине, а является частью другой культуры, заявил украинский журналист и публицист Виталий Порников.

Таким образом, Портников подключился к разгоревшейся накануне дискуссии вокруг высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о советских и российских артистах. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой и писателя Михаила Булгакова.

"Набросились на Володю Вятровича из-за Высоцкого. Удивительно, как люди просто не хотят осознавать того, что живут в мире, который изменился!" — написал журналист на своей странице в Facebook.

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"В русской культуре — странно было бы это отрицать — немало культурных вершин (исторических — меньше, это беда любой империи). Но для меня это — чужие вершины. Как и польские, немецкие, французские, японские. Я люблю дышать воздухом чужих гор. Но ничто не сравнится для меня с куполами Киева и куполами Иерусалима… Меня еще в юности поражали люди, объявлявшие своим Отечеством Советский Союз. Если честно, я считал их людьми без Родины, обычными приспособленцами. Они потребляли советскую культуру именно в силу чудовищной культурной глухоты, просто не хотели ни на звёзды смотреть, ни в себе разбираться", — отметил Портников.

Facebook Виталия Портникова Комментарий Виталия Портникова о Владимире Вятровиче

По его мнению, именно эту культурную глухоту вышеупомянутые люди сейчас защищают, "не понимая очень простой вещи".

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"Высоцкий — это не только их собственное прошлое, но и культурное наследие другой страны, чужой цивилизации. И эта цивилизация тоже осталась для нас всех в далеком прошлом. Далёком не по времени — по сути. Мой старший товарищ Чингиз Айтматов назвал таких людей очень точно — манкуртами. И никто ему тогда не возражал. А теперь почему-то обижаются на практически такое же определение Вятровича. Манкурты — они живучие", — резюмировал Портников.

Ранее Вятрович критически высказался о запрете т.н. "бандеровской идеологии" в Польше.