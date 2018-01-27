наверх
27.01.201803:15
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Не Высоцкий русифицирует украинцев, а русскоязычный масскульт - политолог

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (545)

    (обновлено: )20913
    По мнению политолога Петра Олещука, массовая поп-культура и русскоязычные интернет-блоггеры оказывают на сознание украинцев гораздо большее влияние, чем деятели культуры прошлых лет.
    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На т.н. русификацию украинцев в большей степени влияет массовая русскоязычная культура, а не деятели культуры из прошлого, считает политолог Петр Олещук.

    Читайте также — Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков — навсегда

    "Отношение к творчеству Высоцкого или Цоя — вопрос личный, но пока наша интеллигенция будет разводить споры на эту тему, нас русифицируют группа "Время и стекло", а также русскоязычные видео-блоггеры Youtube, которые набирают миллионы просмотров. Потому что Высоцкий и Цой — уже история. Как и Пушкин. Не думаю, что кто-то в современной Украине русифицировался благодаря Пушкину. А вот русскоязычный масскульт работает и дальше", — написал Олещук на своей странице в Faceboook.

    Facebook Петра Олещука
    Комментарий Петра Олещука

    Накануне в сети разгорелась дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова. 

    Читайте также: Мифы о ЕС из Львова: уехал в Польшу на заработки – вернулся через месяц

    Ранее Вятрович критически высказался о запрете т.н. "бандеровской идеологии" в Польше. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Рекса Тиллерсона в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает