Не Высоцкий русифицирует украинцев, а русскоязычный масскульт - политолог

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На т.н. русификацию украинцев в большей степени влияет массовая русскоязычная культура, а не деятели культуры из прошлого, считает политолог Петр Олещук.

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"Отношение к творчеству Высоцкого или Цоя — вопрос личный, но пока наша интеллигенция будет разводить споры на эту тему, нас русифицируют группа "Время и стекло", а также русскоязычные видео-блоггеры Youtube, которые набирают миллионы просмотров. Потому что Высоцкий и Цой — уже история. Как и Пушкин. Не думаю, что кто-то в современной Украине русифицировался благодаря Пушкину. А вот русскоязычный масскульт работает и дальше", — написал Олещук на своей странице в Faceboook.

Facebook Петра Олещука Комментарий Петра Олещука

Накануне в сети разгорелась дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

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Ранее Вятрович критически высказался о запрете т.н. "бандеровской идеологии" в Польше.