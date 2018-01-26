Известному "антимайдановцу" "Топазу" грозит 15 лет тюрьмы

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области попросила Киевский районный суд Харькова приговорить Игната Кромского ("Топаз" — Ред.) к 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Приговор должен быть объявлен 30 января. "Топаз" обвиняется по ч.1 ст.110 (сепаратизм), ч.1 ст.28 ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.2 ст.28 ч.2 ст.289 (угон автомобиля) Уголовного кодекса.

По утверждению прокуратуры, подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайданивцив, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

Кромской был задержан 28 марта 2014 г. 29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля "Топаза" задержали повторно сотрудники Службы безопасности Украины.