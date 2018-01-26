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    Общество

    Украинка в 50 лет выносила и родила здоровую дочь. Отцу - 60

    (обновлено: )37550
    Для мужчины это первый ребенок, а у женщины уже есть взрослый сын и даже внук. Здоровую девочку назвали Анной-Марией. Она родилась весом 3900 и ростом 56 сантиметров.
    На Львовщине у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины родилась дочь
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области у 60-летнего мужчины и его 50-летней жены родился ребенок. Девочка появилась на свет абсолютно здоровой и уже имеет имя – Анна-Мария. Об этом сообщает СТБ.

    "Были у нас случаи и 40 лет, и 42, и 45, но 50 – это впервые. Мы путем кесарева сечения родили красивую, здоровую девочку Анну-Марию, весом 3 900 граммов и ростом 56 сантиметров, и счастливо через 6 суток маму и ребенка выписали домой", – рассказала завотделением Старосамборской больницы Арина Бронецкая.

    Скриншот с видео
    На Львовщине у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины родилась дочь
    Скриншот с видео
    На Львовщине у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины родилась дочь

    Отмечается, что для мужчины это первый ребенок, а у женщины уже есть взрослый сын и даже внук. Первый месяц отец боялся подойти к колыбели с дочкой, а теперь уже может самостоятельно и покормить ребенка, и памперс поменять.

    Напомним, в Запорожской области родился мальчик весом более 7 кг.

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