наверх
25.01.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    Я не Цицерон. Кличко ответил на обвинения в "некрасивой речи"

    (обновлено: )32104
    Как отметил Виталий Кличко в Давосе, его могут обвинять, что он не Цицерон и не очень красиво говорит: "Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное, как оценивают то, что я делаю".
    Виталий Кличко в Давосе
    facebook.com/merkieva

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В "Украинском доме в Давосе во время дискуссии братья Владимир и Виталий Кличко получили специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение образа Украины в мире", сообщает пресс-служба мэра Киева в Facebook

    Смотрите также: "Кто плохо работает — вынырнет не сразу". Кличко и Ко окунулись в прорубь

    "Мы оба — и я, и Владимир, ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, уже не спортивной, деятельности. И меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное, как оценивают то, что я делаю. Важный результат дел, а не слов. Как и в спорте", — сказал он. 

    facebook.com/merkieva
    Виталий и Владимир Кличко в Давосе

    Ранее Пользователи соцсетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который во время выступления забыл, как будет по-украински "звездное небо". По его мнению, словосочетание переводится как "зіркове нібо".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?