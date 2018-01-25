Я не Цицерон. Кличко ответил на обвинения в "некрасивой речи"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В "Украинском доме в Давосе во время дискуссии братья Владимир и Виталий Кличко получили специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение образа Украины в мире", сообщает пресс-служба мэра Киева в Facebook.

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"Мы оба — и я, и Владимир, ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, уже не спортивной, деятельности. И меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное, как оценивают то, что я делаю. Важный результат дел, а не слов. Как и в спорте", — сказал он.

facebook.com/merkieva Виталий и Владимир Кличко в Давосе

Ранее Пользователи соцсетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который во время выступления забыл, как будет по-украински "звездное небо". По его мнению, словосочетание переводится как "зіркове нібо".