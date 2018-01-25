наверх
25.01.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    Опасное детство. На Прикарпатье запретили продавать 16 видов игрушек

    (обновлено: )18703
    Специалисты Госпродпотребслужбы рассказали, что преимущественно все опасные игрушки являются товарами китайского производства.
    Ребенок в детском саду. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области специалисты Госпродпотребслужбы забраковали 16 образцов детских игрушек  из-за отсутствия маркировки и острых краев, которые могут поранить детей.

    Елочные игрушки прошлого
    SPUTNIK/IRINA DMITRIEVA
    Из другой жизни. Елочные игрушки прошлого

    "Мы взяли на исследование около 60 образцов детских игрушек, из них 16 образцов забраковали. Главная причина — отсутствие маркировки и любой информации об игрушке и необработанные острые края игрушек, которые могут поранить ребенка. Также забракованы игрушки, которые рассыпаются на мелкие частицы. Это тоже опасно для детей", — сообщила руководитель отдела контроля в сфере торговли, товаров и услуг ГУ Госпродпотребслужбы  в Ивано-Франковской области Любовь Осудар.

    По ее словам, все продавцы получили предписание о запрете дальнейшей реализации. Если предписание будет нарушено, продавцам грозят штрафные санкции.

    По словам специалистов, преимущественно все опасные игрушки являются товарами китайского производства. Поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение отечественному производителю и не давать игрушки с батарейками детям до 8 лет.

    Ранее сообщалось, что в Национальном дендрологическом парке "Софиевка" Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?