Опасное детство. На Прикарпатье запретили продавать 16 видов игрушек

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области специалисты Госпродпотребслужбы забраковали 16 образцов детских игрушек из-за отсутствия маркировки и острых краев, которые могут поранить детей.

"Мы взяли на исследование около 60 образцов детских игрушек, из них 16 образцов забраковали. Главная причина — отсутствие маркировки и любой информации об игрушке и необработанные острые края игрушек, которые могут поранить ребенка. Также забракованы игрушки, которые рассыпаются на мелкие частицы. Это тоже опасно для детей", — сообщила руководитель отдела контроля в сфере торговли, товаров и услуг ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Любовь Осудар.

По ее словам, все продавцы получили предписание о запрете дальнейшей реализации. Если предписание будет нарушено, продавцам грозят штрафные санкции.

По словам специалистов, преимущественно все опасные игрушки являются товарами китайского производства. Поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение отечественному производителю и не давать игрушки с батарейками детям до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Национальном дендрологическом парке "Софиевка" Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок.