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    Общество

    Минобороны дадут полмиллиарда на шапки, обувь и сумки для военных

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    Как стало известно, планируется закупить брюки ветровлагозащитные зимние на 115,7 млн гривен, куртки утепленные на 21 млн гривен, куртки ветровлагозащитные зимние на 234 млн гривен, очки защитные баллистические на 51,6 млн гривен.
    Украинский военный
    AP Photo/Maxim Vetrov

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. 

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    Министерство обороны Украины объявило восемь тендеров на закупку головных уборов, сумок, обуви и обмундирования для военных на общую сумму 556,5 миллионов гривен.

    Как сообщают "Украинские новости", в тендерной документации ведомства в системе публичных закупок ProZorro перечислена вся необходимая одежда и аксессуары.

    Как стало известно, планируется закупить брюки ветровлагозащитные зимние (вид 1) на 115,7 млн гривен, куртки (вид 2) на 21 млн гривен, куртки ветровлагозащитные зимние (вид 1) на 234 млн гривен, очки защитные баллистические на 51,6 млн гривен, ботинки с высокими берцами на 75,2 млн гривен, фуражки полевые из ткани (тип 3, класс 7) на 7,1 млн гривен и шапки-подшлемники (модель 1 вид 2) на 2,6 млн гривен и сумки транспортные индивидуальные (тип 2, вид 2) на 49,3 млн гривен.

    Как сообщалось ранее, в минувшем году украинская армия получила 1400 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

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