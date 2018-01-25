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    Общество

    Скандальная поездка Нищука в Швейцарию. Появилась реакция Минкульта

    (обновлено: )85902
    Пресс-секретарь министра Юлия Даценко опровергла данные, что Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха
    unn.com.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Министерстве культуры Украины прокомментировали скандал из-за поездки главы ведомства Евгения Нищука в Швейцарию.

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    Пресс-секретарь министра Юлия Даценко на своей странице в Facebook опровергла данные, что Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.

    "Информируем — министр находился в Давосе по официальному приглашению президента Швейцарии на Конференции министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, во время которой происходили дебаты по вопросам Baukultur — культуры урбанизированной среды, ее роли в современном обществе и обсуждение вопросов наследия в странах Европы. И именно швейцарская сторона взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер до самолета всех приглашенных лиц со всей Европы", — объяснила она.

    Ранее СМИ сообщали, что Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.

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