Мороз и солнце. Синоптики дали прогноз на четверг

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина.

В четверг, 25 января, в Украине будет солнечная и морозная погода, передает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, на севере страны от 5 до 7 градусов мороза, без осадков.

В центральных областях обещают до минус 8 градусов, облачно с прояснениями и без осадков.

На западе страны в четверг также без осадков, солнечно, от 0 до минус 4 градусов мороза днем.

На юге Украины синоптики обещают переменную облачность с прояснениями, температура воздуха — до минус 4 градусов мороза.

На востоке страны также без осадков, до минус 10 градусов мороза днем.

В Киеве в четверг облачно, с прояснениями, температура днем — до минус 5 градусов мороза.

Напомним, из-за непогоды в Украине были обесточены населенные пункты.