Мороз и солнце. Синоптики дали прогноз на четверг

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина.
В четверг, 25 января, в Украине будет солнечная и морозная погода, передает Укргидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, на севере страны от 5 до 7 градусов мороза, без осадков.
В центральных областях обещают до минус 8 градусов, облачно с прояснениями и без осадков.
На западе страны в четверг также без осадков, солнечно, от 0 до минус 4 градусов мороза днем.
На юге Украины синоптики обещают переменную облачность с прояснениями, температура воздуха — до минус 4 градусов мороза.
На востоке страны также без осадков, до минус 10 градусов мороза днем.
В Киеве в четверг облачно, с прояснениями, температура днем — до минус 5 градусов мороза.
Напомним, из-за непогоды в Украине были обесточены населенные пункты.