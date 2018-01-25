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    Общество

    Мороз и солнце. Синоптики дали прогноз на четверг

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    В Украине в четверг синоптики обещают сухую и морозную погоду. На всей территории страны будет облачно с прояснениями.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. 

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    В четверг, 25 января, в Украине будет солнечная и морозная погода, передает Укргидрометцентр.

    Так, по данным синоптиков, на севере страны от 5 до 7 градусов мороза, без осадков.

    В центральных областях обещают до минус 8 градусов, облачно с прояснениями и без осадков.

    На западе страны в четверг также без осадков, солнечно, от 0 до минус 4 градусов мороза днем.

    На юге Украины синоптики обещают переменную облачность с прояснениями, температура воздуха — до минус 4 градусов мороза.

    На востоке страны также без осадков, до минус 10 градусов мороза днем.

    В Киеве в четверг облачно, с прояснениями, температура днем — до минус 5 градусов мороза.

    Напомним, из-за непогоды в Украине были обесточены населенные пункты.

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