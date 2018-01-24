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    Линию соприкосновения за год в Донбассе пересекли 11,5 млн человек

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    В 2017 году около 11,5 миллиона украинских граждан пересекли линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей, сообщил в среду Георгий Тука.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Линию соприкосновения в Донбассе в 2017 году пересекли около 11,5 миллиона человек, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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    С 2015 года въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска на линии соприкосновения.

    "В 2017 году около 11,5 миллиона наших граждан пересекли линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей", — заявил Тука в среду на пресс-конференции.

    По его словам, юридическую и правовую помощь вблизи линии соприкосновения, а также в передвижных пунктах получили почти 36 тысяч граждан. Приобретено несколько комплектов оборудования для печати украинских паспортов на прилегающих к линии соприкосновения территориях.

    "Практически 89 тысяч граждан обратились в службу занятости… почти 30 тысяч вынужденных переселенцев, обратившись в соответствующие службы, нашли работу", — добавил Тука.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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