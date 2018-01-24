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    Общество

    Скандал в Измаиле: город без света , а главная елка "горит"

    (обновлено: )13430
    По информации местных СМИ, часть жителей Измаила сидит без света, а другую часть периодически выключают из-за упавших электроопор в области.
    Измаил без света
    culturemeter.od.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Измаиле Одесской области разгорелся скандал из-за главной елки на центральной площади, которая сияет огнями, пока в городе проблемы с электричеством.

    "Часть жителей города сутками сидит без света, а другую часть периодически выключают из-за упавших электроопор в области. Однако главная елка Измаила исправно сияет огнями, что не понравилось замерзающим измаильчанам. Мэру даже пришлось оправдываться у себя в Фейсбуке, что елку просто некому убрать — все работники коммунальных служб заняты ликвидацией последствий снежного шторма 18 января", — рассказывает Культурометр.

    culturemeter.od.ua
    Главная елка Измаила

    Впрочем, после скандала в соцсетях главную елку все-таки убрали.

    culturemeter.od.ua
    Разбор главной елки Измаила

    Напомним, по состоянию на вечер 22 января в Одесской области остаются без света 79 населённых пунктов, пострадавших от бури 18 января.

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