Непогода в Украине. МАУ предупредил об отмене и задержке рейсов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Крупнейший украинский авиаперевозчик, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в среду сообщила об отмене и задержке рейсов из-за непогоды.

"Информируем об отмене следующих рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: PS042 Черновцы — Киев, 24 января", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Также ожидается задержка рейсов сообщением Киев — Минск, Киев — Одесса, Киев — Женева, Одесса — Стамбул, Стамбул — Одесса, Киев — Ивано-Франковск, Женева — Киев, Ивано-Франковск — Киев, Одесса — Киев. Все эти рейсы запланированы на среду, их отправление переносится на более позднее время на этот же день.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения. На утро среды обесточены около 70 населенных пунктов. В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.