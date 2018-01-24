В ГСЧС уточнили, в каких областях ограничено движение транспорта

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Движение автотранспорта ограничено в Запорожской области, а также в Днепре в связи с ухудшением погодных условий, сообщает утром в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар — Васильевка — Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (протяженность 44 км) и Т-0811 Веселое — Новобогдановка (протяженность 36 км). На указанных участках дорог работают спасательные бригады.

ГСЧС Непогода в Украине, ограниченное движение фур

Движение транспорта ограничено также на юго-объездной дороге города Днепр (протяженность 37 км).

В пресс-служба также отмечают, что опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается.

Смотрите также: Жители юга Украины показали таинственное нашествие скворцов

Накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине до конца текущей недели продлится морозная погода, потепления следует ожидать к воскресенью, 28 января.