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    Общество

    В ГСЧС уточнили, в каких областях ограничено движение транспорта

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (144)

    (обновлено: )17301
    В частности, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и Т-0811 Веселое - Новобогдановка в Запорожской области, а также в Днепре.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    ГСЧС

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Движение автотранспорта ограничено в Запорожской области, а также в Днепре в связи с ухудшением погодных условий, сообщает утром в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    В частности, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар — Васильевка — Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (протяженность 44 км) и Т-0811 Веселое — Новобогдановка (протяженность 36 км). На указанных участках дорог работают спасательные бригады.

    ГСЧС
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур

    Движение транспорта ограничено также на юго-объездной дороге города Днепр (протяженность 37 км).

    В пресс-служба также отмечают, что опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается.

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    Накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине до конца текущей недели продлится морозная погода, потепления следует ожидать к воскресенью, 28 января.

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