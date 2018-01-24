Агентство по розыску незаконных активов "изъяло" квартиру Клименко - СМИ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, "несмотря на сопротивление отдельных лиц", приняло в управление квартиру в центре Киева в соответствии с решением суда, сообщает пресс-служба АРМА.

Накануне сообщалось, что сотрудники Агентства пытаются принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов в центре Киева. По данным СМИ, речь идет о квартире экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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"Национальное агентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского райсуда города Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление компании-управляющему по договору", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Агентство также разместило фотографии помещения.

"Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовой сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление компании-управителю", — сообщили в агентстве.

Facebook АРМА "Квартира Клименко", изъятая Нацагентством по поиску незаконных активов

Ранее сообщалось, что неизвестные лица препятствовали и оказывали сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры в выполнении постановления суда и передаче квартиры в управление Национальному агентству.

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Квартира №32, которая была передана постановлением Печерского суда в управление Нацагентству, расположена по адресу г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, а ее владельцем является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

Facebook АРМА "Квартира Клименко", изъятая Нацагентством по поиску незаконных активов

Вероятно, речь идет о конфискации имущества, которое фигурирует в расследовании коррупционной деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Facebook АРМА "Квартира Клименко", изъятая Нацагентством по поиску незаконных активов

Между тем, как отмечает "Украинская правда", в "Компании по управлению активами Эксельсиор" пока ситуацию не комментируют.

Напомним, в конце прошлого года СБУ обвинила бывшего главу Миндоходов Клименко в госизмене.