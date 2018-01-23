Между Иорданией и Казахстаном. Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В ежегодном рейтинге лучших стран мира Украина оказалась на 69 месте, поднявшись на четыре позиции, передает издание U. S. News & World Report., которое составляет рейтинг.

В минувшем году Украина занимала 73 место. Всего в этом списке 80 стран.

В первую пятерку лучших вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония.

Рейтинг основан на 65 критериях: туризм, культурное влияние, предпринимательство, наследство, открытость для бизнеса, влияние в мире, качество жизни, экономический рост и забота о гражданах. Самыми низкими показателями Украины является открытость для бизнеса и качество жизни — 75 и 72 места соответственно.

Рядом с Украиной оказались Иордания (68 место) и Казахстан (70 место), Беларусь заняла 72 место, Россия — 26-е.

Как сообщалось ранее, рейтинг одобрения мирового лидерства США в первый год президентства Дональда Трампа упал до рекордного низкого значения в 30%, лидирует Германия с 41% одобрения.