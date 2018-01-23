Госстат подсчитал жителей Украины

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. По данным на 1 декабря 2017 года в Украине проживает 42 миллиона 403 тысячи 27 человек.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистика Украины.

Больше всего проживает в Донецкой и Днепропетровской областях — 4202802 и 3233006 человек соответственно.

На третьем месте Киев — 2933537 человек. Без учета столицы, в Киевской области зарегистрировано 1753066 человек.

А вот наименьшее количество населения зафиксировано в Черновицкой и Кировоградской областях — чуть более 900 тысяч.

Ранее сообщалось, что численность населения Украины за январь — октябрь сократилась на 166 307 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.