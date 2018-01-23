Синоптик Диденко сообщила, когда потеплеет в Украине

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине до конца текущей недели продлится морозная погода, потепления следует ожидать к воскресенью, 28 января, сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она опубликовала прогнозную карту движения циклонов и антициклонов над территорией Европы и в частности Украины.

Фото Facebook Натальи Диденко Прогнозная карта циклонов и антициклонов в Украине и Европе

"Большая часть Европы — в поле высокого атмосферного давления, антициклон. И один из его центров как раз побудет над Украиной. А это значит, что завтра, 24 января, в большинстве наших областей будет сухая и даже солнечная погода. Если пакостный туман не припрется. И только циклон из ЗаАзовья еще добавит снега и сильного ветра восточным областям и Крыму", — пишет Диденко.

По ее прогнозу, морозы охватят всю Украину, ночью до —9-16 градусов, днем ​​-4-9 градусов. В среду в западных областях днем ​​потеплеет до 0 — минус 4 градусов.

В Киеве ближайшей ночью —12… —13 градусов, в окрестностях столицы может быть и ниже, завтра днем ​​-6-8 градусов, без осадков.

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"Холодная погода продлится до конца недели, а в воскресенье уже потеплеет", — обещает синоптик.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что 23 января в Украине прогнозируется морозная погода, в восточных и юго-восточных регионах ожидаются мощные снегопады.