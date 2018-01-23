Соцсети возмущены гниющими полями с капустой под Тернополем

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. У села Йосиповка Тернопольской области замечены поля с гниющей капустой.

Фото неубранного урожая разметил на своей странице в Facebook Николай Шпаковский, вызвав лавину возмущенных комментариев и более 1600 перепостов.

Николай Шпаковский, facebook Пост Николая Шпаковского

Пользователи пишут, что капусту можно было бы отправить на экспорт или просто раздать бедным, которые забрали бы капусту "самовывозом", а так овощи пропадают.

Напомним, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что за год индекс овощной корзины в стране вырос на 22%.