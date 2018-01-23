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    Общество

    Соцсети возмущены гниющими полями с капустой под Тернополем

    (обновлено: )43225
    У села Йосиповка Тернопольского района с полей не убрали большой урожай капусты и овощи просто гниют, присыпанные снегом.
    Под Тернополе гниют поля с капустой
    Mykola Shpakovsky, facebook

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. У села Йосиповка Тернопольской области замечены поля с гниющей капустой.

    Фото неубранного урожая разметил на своей странице в Facebook Николай Шпаковский, вызвав лавину возмущенных комментариев и более 1600 перепостов.

    Николай Шпаковский, facebook
    Пост Николая Шпаковского

    Пользователи пишут, что капусту можно было бы отправить на экспорт или просто раздать бедным, которые забрали бы капусту "самовывозом", а так овощи пропадают.

    Напомним, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что за год индекс овощной корзины в стране вырос на 22%.

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