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    В Одесской области с упавших электроопор крадут провода

    (обновлено: )17430
    Но сотрудникам "Одессаоблэнерго", которые восстанавливают электроснабжения Одесской области, столкнулись с тем, что с упавших электроопор воруют провода.
    Линии электропередач. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области в результате непогоды падают электропоры.

    timer-odessa.net
    Упавшая электроопора, с которой украли провода

    Но сотрудникам "Одессаоблэнерго", работающим над восстановлением электроснабжения Одесской области, зачастую оказывается попросту нечего восстанавливать: провода с упавших электроопор оперативно воруют.

    Об этом сообщил заместитель технического директора ПАО "Одессаоблэнерго" Алексей Бурлаков в ходе совещания в Одесской ОГА, информирует Таймер.

    По его словам, в одном только Арцизском районе за несколько дней похитили свыше 3,5 тонны проводов.

    Напомним, по состоянию на вечер 22 января в Одесской области остаются без света 79 населённых пунктов, пострадавших от бури 18 января.

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