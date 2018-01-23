В Одесской области с упавших электроопор крадут провода

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области в результате непогоды падают электропоры.

timer-odessa.net Упавшая электроопора, с которой украли провода

Но сотрудникам "Одессаоблэнерго", работающим над восстановлением электроснабжения Одесской области, зачастую оказывается попросту нечего восстанавливать: провода с упавших электроопор оперативно воруют.

Об этом сообщил заместитель технического директора ПАО "Одессаоблэнерго" Алексей Бурлаков в ходе совещания в Одесской ОГА, информирует Таймер.

По его словам, в одном только Арцизском районе за несколько дней похитили свыше 3,5 тонны проводов.

Напомним, по состоянию на вечер 22 января в Одесской области остаются без света 79 населённых пунктов, пострадавших от бури 18 января.