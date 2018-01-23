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    В Украине из-за непогоды без света остаются четыре области

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (137)

    (обновлено: )27210
    В частности, в Одесской области без света остаются 68 населенных пунктов, в Черкасской - 24, Херсонской - 10, Запорожской - 7. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
    Снег в Черкассах

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине по состоянию на утро 23 января остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    В частности, в Одесской области без света остаются 68 населенных пунктов, в Черкасской — 24, Херсонской — 10, Запорожской — 7. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Кроме того, в г. Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены две передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Украине на 23 января прогнозируется морозная погода, в восточных и юго-восточных регионах ожидаются мощные снегопады, передает Укргидрометцентр.

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