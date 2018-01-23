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    Общество

    Мэр Днепра разразился художественным постом о глобальном потеплении

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (134)

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    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в городе - снежная буря, но муниципальные власти справятся с последствиями непогоды, "хотя им и тяжело".
    Борис Филатов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию в областном центре, отметил, что муниципальные власти готовы к последствиям неблагоприятных погодных условий. 

    Одессу завалило снегом
    culturemeter.od.ua
    Разгул непогоды: снова снегопад - бедствие

    В ночь с 22 на 23 января в Днепре начался обильный снегопад, сопровождаемый метелью, из-за чего в городе начались проблемы с транспортным сообщением; коммунальные службы работают в усиленном режиме. 

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    "Последние 10 лет мы сидим всухую до середины января с жуткими туманами, а потом получаем мегатонны осадков. В прошлом году в конце апреля в Днепр пришёл апокалипсис, которого не было минимум 100 с лишним лет. Каждый год климат становится все более континентальным. Мы можем гнать от себя эти мысли, но мир изменился. На наших глазах. Global warming. Погуглите. Нет, нет. Мы все не умрем. Просто стоит каждый год покупать новую технику. И не спать по ночам", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Facebook Бориса Филатова
    Комментарий Бориса Филатова о снежной бури в Днепре

    "В Днепре снежная буря. Но мы справимся. Потому, что мы готовы. Хотя нам тяжело", — добавил городской голова.

    Информатор
    Обильный снегопад в Днепре

    Накануне, 22 января, в результате непогоды под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус, пострадали как минимум два человека. 

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