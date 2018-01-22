Вы меня узнаете. Жена Луценко оконфузилась в гардеробе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде и жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко попала в неловкую ситуацию в гардеробе "Украинского дома", свидетелем которой стал журналист издания "Страна" Денис Рафальский.

Он же и рассказал о ней на своей странице в Facebook.

"Возьмите номерок", — сказала гардеробщица "Украинского дома" Ирине Луценко. "Я думаю, вы меня и так узнаете", — ответила та и ушла. Помнишь И.Луценко — помни и ее пальто. Комментарии гардеробщиц на сказанное оставлю за кадром", — написал Рафальсикй.

Денис Рафальский, facebook Пост Дениса Рафальского

Рафальский пояснил, что Ирина Луценко отказалась брать номерок за пальто у гардеробщицы.

В сети живо отреагировали на ситуацию с Ириной Луценко.

Макс Бужанский, facebook Пост Макса Бужанского

Ранее сообщалось, что Луценко стала победительницей Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".Ирина Луценко победила в категории "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.