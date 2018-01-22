Случайно забрели. В порту Одессы задержали вооруженных сталкеров

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На территории Одесского морского торгового порта пограничники и сотрудники охраны порта задержали четверых вооруженных юношей.

Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда, молодые люди незаконно попали на территорию порта.

Задержанные рассказали, что увлеклись игрой и случайно зашли в международный пункт пропуска.

Во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у молодых людей макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, четыре ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию NKT-R3 и два фонаря.

Правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

dpsu.gov.ua/ua Вооружения сталкеров

dpsu.gov.ua/ua Вооружения сталкеров

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС были задержаны два человека.