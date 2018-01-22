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    Общество

    Случайно забрели. В порту Одессы задержали вооруженных сталкеров

    (обновлено: )29111
    В Одесском погранотряде рассказали, что пограничники обнаружили у задержанных молодых людей макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, четыре ножа, стартовый пистолет Glok.
    Вооружения сталкеров
    dpsu.gov.ua/ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На территории Одесского морского торгового порта пограничники и сотрудники охраны порта задержали четверых вооруженных юношей.

    Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда, молодые люди незаконно попали на территорию порта.

    Задержанные рассказали, что увлеклись игрой и случайно зашли в международный пункт пропуска.

    Во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у молодых людей макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, четыре ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию NKT-R3 и два фонаря.

    Правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

    dpsu.gov.ua/ua
    Вооружения сталкеров
    dpsu.gov.ua/ua
    Вооружения сталкеров

    Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС  были задержаны два человека.

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