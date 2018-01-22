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    На Закарпатье объявили карантин из-за кори

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (84)

    (обновлено: )10710
    Если по состоянию на 17 января в районе было зарегистрировано 33 заболевших, то уже 18 января данный показатель вырос до 47 человек, сообщил председатель Тячевского районного совета Иван Фабриций.
    Корь
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    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Тячевском районе на Закарпатье с сегодняшнего дня приостановили обучение в школах из-за увеличения больных корью. Об этом сообщил председатель Тячевского районного совета Иван Фабриций.

    Корь
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    "Решением соответствующей рабочей группы было издано распоряжение о приостановлении обучения в учебных заведениях с 22 января и в течение следующих двух недель. Причиной стало увеличение больных корью", — сказал чиновник, слова которого приводит УНН.

    Если по состоянию на 17 января в районе было зарегистрировано 33 заболевших, то уже 18 января данный показатель вырос до 47 человек, добавил Фабриций.

    "Завтра рабочая группа совместно с представителями медучреждений и лабораторий района соберется вновь для обсуждения ситуации. Что качается дошкольных учреждений, то сельским и поселковым советам рекомендовано рассмотреть вопрос о приостановлении их работы", — сказал Фабриций.

    Как уточнил чиновник, большинство инфицированных не были привиты от кори.

    Тячевский район Закарпатья находится на границе с Румынией, с которой, по словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, вспышка кори пришла в Украину.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок.

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