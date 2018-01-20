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    В Одесской области сотни населенных пунктов остаются обесточенными

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    (обновлено: )25210
    Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил "Укрэнерго" выделить дополнительные силы для замены опор в Одесской области, которые упали во время непогоды.
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    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области поэтапно восстанавливают электроснабжение населенных пунктов, которые были обесточены в результате непогоды. По состоянию на полдень 20 января без света остаются 288 н.п. Об этом шла речь во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осложнению погодных условий, передает пресс-служба Одесской ОГА.

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    "У нас остались обесточенными 288 населенных пунктов. Каждый час эта цифра уменьшается. Ведь еще под вечер 18 декабря света не было более чем в 530 населенных пунктах. Полтысячи опор было просто повалены во время непогоды. Мне докладывают, что для восстановления некоторых из них нужна неделя. Люди не могут столько ждать. Вопрос решается. К концу дня будет также полностью налажена мобильная связь", — сказал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

    Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил "Укрэнерго" выделить дополнительные силы для замены опор в Одесской области, которые упали во время непогоды.

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны оказались без электроснабжения.

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