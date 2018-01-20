В Черкассах полностью восстановлено водоснабжение

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Водоснабжение полностью восстановлено в городе Черкассы, жители которого оказались без воды вследствие аварии на линии электропередач, сообщила в субботу пресс-служба городской мэрии.

"По информации коммунального предприятия "Черкассыводоканал", его работникам удалось полностью восстановить водоснабжение в городе. Сейчас все насосные станции работают в привычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети – восстановлено. Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено. Оборудование не пострадало. Город, по данным предприятия, полностью обеспечен питьевой водой", — говорится в сообщении на сайте городского совета в субботу.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской области 18 января прошла сильная метель, выпало много снега. В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны оказались без электроснабжения. В частности, город Черкассы остался без света и воды из-за повреждения линии электропередач. В субботу власти сообщили, что восстановлены обрывы линии электропередач, после чего в городе начался процесс восстановления подачи воды. В Черкассах живет около 300 тысяч человек.

Читайте также: То снег, то дождь. Сильный ливень затопил Одессу