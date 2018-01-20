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    Общество

    МИД призвал украинцев учитывать требования властей Турции

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    Референдум в Турции: итоги (37)

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    Парламент Турции продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца. Уже шестое подряд продление ЧП вступило в силу с пятницы, 19 января.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим согражданам в Турции придерживаться установленных местными властями требований.

    ​Накануне, парламент Турции продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца. Шестое подряд продление ЧП вступило в силу с пятницы, 19 января.

    Как сообщают турецкие СМИ, предложение премьера о продлении ЧП поддержали правящая Партия справедливости и развития и оппозиционная партия Националистического движения.

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    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

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