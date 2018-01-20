МИД призвал украинцев учитывать требования властей Турции

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим согражданам в Турции придерживаться установленных местными властями требований.

#Туреччина продовжила надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України дотримуватися встановлених вимог залишаються чинними. #КонсулПоруч: Анкара +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93; Стамбул +90 530 612 55 77. pic.twitter.com/1oqAMOqAp9 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 января 2018 г.

​Накануне, парламент Турции продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца. Шестое подряд продление ЧП вступило в силу с пятницы, 19 января.

Как сообщают турецкие СМИ, предложение премьера о продлении ЧП поддержали правящая Партия справедливости и развития и оппозиционная партия Националистического движения.

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Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.