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    Общество

    Сын бросил на вокзале. Под Харьковом женщина получила обморожение

    (обновлено: )19211
    Жительница поселка Первомайский Донецкой области сообщила, что на вокзале ее оставил сын. У нее диагностировали ранний реактивный период обморожения двух стоп, а также обострение хронического бронхита.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Пожилая женщина госпитализирована с вокзала Люботина Харьковской области с обморожением двух стоп, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    Ее привезли в больницу днем 18 января.

    Жительница поселка Первомайский (Донецкая область) сообщила, что на вокзале ее оставил сын. Полиция проводит проверку.

    По словам собеседника издания, медики диагностировали у 53-летней пациентки ранний реактивный период обморожения двух стоп, а также обострение хронического бронхита.

    Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в поселке Ланчин Ивано-Франковской области, им оказался родной сын.

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