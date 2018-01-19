Сын бросил на вокзале. Под Харьковом женщина получила обморожение

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Пожилая женщина госпитализирована с вокзала Люботина Харьковской области с обморожением двух стоп, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ее привезли в больницу днем 18 января.

Жительница поселка Первомайский (Донецкая область) сообщила, что на вокзале ее оставил сын. Полиция проводит проверку.

По словам собеседника издания, медики диагностировали у 53-летней пациентки ранний реактивный период обморожения двух стоп, а также обострение хронического бронхита.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в поселке Ланчин Ивано-Франковской области, им оказался родной сын.