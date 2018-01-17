Распитие алкоголя в публичных местах. Депутаты думают увеличить штрафы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Народные депутаты предложили ужесточить штрафные санкции за распитие алкоголя в общественных местах.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.

Автор документа нардеп Владимир Мисик объяснил свою инициативу заботой о здоровье украинцев. Он отметил, что украинцы потребляют ежегодно 15 л спирта на душу. А 57% детей в возрасте до 13 лет уже успели пробовать алкогольные напитки.

Нардеп предлагает установить минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках в 340 грн.

Штрафы за торговлю пивом и сигаретами с рук дойдут до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличиться с 1700 до 3400 грн.

Напомним, в ноябре прошлого года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в киевских киосках.