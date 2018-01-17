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    Общество

    В Тернополе водитель ремонтировал маршрутку экстремальным способом

    (обновлено: )33601
    В Тернополе бесстрашный водитель маршрутного такси залез под транспортное средство и таким образом ремонтировал его.
    Водитель-экстремал
    Oleg Synovets, facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Тернополе водитель маршрутки №7 стал героем соцсетей, благодаря необычному способу ремонта своего транспортного средства.

    Водитель залез под маршрутку и ремотировал ее.

    лежа ремонтировал транспортное средство.

    Фото с водителем-экстремалом выложил на своей странице в Facebook активист Олег Сыновец.

    "Не для слабонервных", — подписал фото Сыновец.

    Ранее сообщалось, что перед зданием одесской мэрии прошел небольшой пикет. Примерно два десятка горожан потребовали от городской власти отменить повышение тарифа на проезд в маршрутках с 5 до 7 грн, пока не будут обнародованы данные, на основании которых его рассчитали.

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