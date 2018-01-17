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    Общество

    В Венгрию на "кукурузнике" залетели 11 нелегалов из Украины

    (обновлено: )19013
    По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Отмечается, что летательный аппарат случайно заметил один из сотрудников полиции, проживающих в селе.
    В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших с Украины на кукурузнике
    police.hu/

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Венгрии задержали приземлившийся легкомоторный самолет Ан-2, с помощью которого 11 человек незаконно пересекли украинско-венгерскую границу, сообщает телеканал 112 Украина.

    По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Отмечается, что летательный аппарат случайно заметил один из сотрудников полиции, проживающих в селе. 

    police.hu
    В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших с Украины на "кукурузнике"

    На место приземления самолета были вызваны усиленные наряды полиции с ищейками. Сперва нашелся брошенный самолет, а затем и его пассажиры.

    Были задержаны 11 выходцев из Азии — восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.

    police.hu
    В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших с Украины на "кукурузнике"

    Как заявили в полиции, на данный момент устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора переправки нелегалов с украинской территории по воздуху.

    Напомним, в начале января пограничники задержали на границе с Польшей четырех нелегальных мигрантов из Турции.

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