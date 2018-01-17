СБУ провела обыск у солиста Львовской оперы по делу о поддержке ДНР

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали квартиру солиста балета Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Николая Санжаревского, который ранее был включен в базу скандального сайта "Миротворец" в связи с "антиукраинской пропагандой и сбором денег для НВФ ДНР".

"В настоящее время оперативники СБУ проводят санкционированные судом следственные действия (обыск) в квартире солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды", — сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

По его словам, следственные действия проводятся в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации), что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

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Сам Санжаревский ранее сообщил, что уже вернулся из-за границы во Львов и посетил областное управление СБУ. "По собственной инициативе посетил СБУ. Имею назначенный день собеседования", — написал солист на своей странице в Facebook.

Служба безопасности начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за "антиукраинские взгляды". Соответствующие данные появились на сайте 8 января. По данным СБУ, в 2015 году в отношении этого работника Львовского театра оперы и балета уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение.

"Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы начать против него уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания вынести ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого лица, после завершения которой будут приняты соответствующие решения", — сказал Александров.

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Руководство Львовского театра оперы и балета не комментирует обвинения в отношении своего солиста, отметив лишь, что "будет назначено служебное расследование".