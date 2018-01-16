Холодно однако. В Закарпатье появились пункты обогрева

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В трех районах Закарпатской области были развернуты стационарные пункты обогрева, сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС.

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Пункты есть в Береговском, Межгорском и Раховском районах.

По данным спасателей, пункты расположились в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях.

Напомним, в последние дни, после довольно теплой для зимы погоды, в Украину пришли сильные морозы и снега.