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    Общество

    Холодно однако. В Закарпатье появились пункты обогрева

    (обновлено: )16301
    По данным спасателей, пункты расположились в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях.
    Снегопад на Закарпатье
    ГУ ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В трех районах Закарпатской области были развернуты стационарные пункты обогрева, сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС.

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    Пункты есть в Береговском, Межгорском и Раховском районах.

    По данным спасателей, пункты расположились в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях. 

    Напомним, в последние дни, после довольно теплой для зимы погоды, в Украину пришли сильные морозы и снега.

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