Вопреки всему. "ВКонтакте" и Yandex - в лидерах посещаемости в Украине

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

Российские сайты "ВКонтакте" и Yandex все еще остаются в пятерке рейтинга самых посещаемых сайтов в Украине по результатам декабря. Об этом сообщает "Интернет ассоциация Украины".

"Оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь. По итогам декабря 2017 года на базе медиа-панели численностью 5 тысяч человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в рейтинг сайтов украинского сегмента интернета по посещаемости последовательно вошли Google, Youtube, а также Facebook. Четвертое и пятое места рейтинга занимают "ВКонтакте" и Yandex соответственно. В десятку рейтинга также вошли "Одноклассники" и Mail.ru.

В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Yandex и Mail.ru.