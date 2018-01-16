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    Общество

    Вопреки всему. "ВКонтакте" и Yandex - в лидерах посещаемости в Украине

    (обновлено: )41380
    Согласно исследованию, в рейтинг сайтов украинского сегмента интернета по посещаемости последовательно вошли Google, Youtube, а также Facebook. Четвертое и пятое места рейтинга занимают "ВКонтакте" и Yandex соответственно.
    ВКонтакте
    REUTERS Sergei Karpukhin/Illustration

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете
    Российские сайты "ВКонтакте" и Yandex все еще остаются в пятерке рейтинга самых посещаемых сайтов в Украине по результатам декабря. Об этом сообщает "Интернет ассоциация Украины".

    "Оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь. По итогам декабря 2017 года на базе медиа-панели численностью 5 тысяч человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями", — говорится в сообщении.

    Согласно исследованию, в рейтинг сайтов украинского сегмента интернета по посещаемости последовательно вошли Google, Youtube, а также Facebook. Четвертое и пятое места рейтинга занимают "ВКонтакте" и Yandex соответственно. В десятку рейтинга также вошли "Одноклассники" и Mail.ru.

    В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Yandex и Mail.ru. 

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