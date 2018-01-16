ГПУ объяснила обыски в "Укргаздобыче"

КИЕВ, 16 янв — РИА НОвости Украина.

Обыски в офисе "Укргаздобычи" во вторник, 16 января, проходили в рамках уголовного производства о закупке в октябре 2016 года запасных частей для насосов по завышенным ценам, сообщил в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, в мае 2017 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратура открыла уголовное производство ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

"Оно касалось факта закупки ПАО "Укргаздобыча" в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму свыше 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз. В ходе досудебного расследования уже установлено, что служебные лица ПАО "Укргаздобыча" с целью завладения денежными средствами вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам", – отметил представитель ГПУ.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят обыски в офисе крупнейшей в Украине газодобывающей компании, государственной "Укргаздобычи".