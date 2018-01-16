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    Общество

    Запущена новая линия по печати загранпаспортов: 775 тысяч украинцев ждут бланки

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    Глава Минэкономразвития Степан Кубив обещает, что после запуска новой линии по производству бланков позволит ликвидировать очередь в течение 2-3 месяцев.
    Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив
    Фото Twitter Министерства экономического развития Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Полиграфкомбинат "Украина" запустил новую производственную линию для печати персональных данных на бланках биометрических загранпаспортов граждан Украины, что позволяет в 2 раза увеличить количество производимых документов, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив.

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    С 11 июня 2017 года украинцы могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода возможен для туристических, предпринимательских и семейных целей, но права на работу или учебу такой режим не дает.

    "Полиграфкомбинат нуждался в новом оборудовании еще в 2014 году. В августе 2017 года Минэкономразвития инициировало решение правительства о сокращении отчислений в госбюджет части чистой прибыли комбината. Благодаря этому комбинат смог направить дополнительных 35% чистой прибыли на новое оборудование. Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины они смогут производить в два раза больше документов. Сейчас это 10 тысяч паспортов в день, с сегодняшнего дня это будет 21 тысяча в день", — сказал Кубив во вторник во время запуска новой линии.

    Стоимость оборудования составила 1,7 миллиона евро.

    Смотрите также: Биометрический бум. Очередь на получение загранпаспорта

    Он уточнил что на сегодня в очереди на получение паспорта стоит 775 тысяч украинцев, новое оборудование поможет увеличить скорость производства паспортов и в течение 2-3 месяцев ликвидировать очередь.

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