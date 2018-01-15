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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на вторник

    (обновлено: )323
    По информации Украинского гидрометцентра, во вторник температура ночью 10-15 ° мороза, в восточных и южных областях местами 7-9 ° мороза; днем 2-7 ° мороза.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Украине 16 января ожидается небольшой снег, только в большинстве западных, ночью и в северных областях без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    На дорогах местами гололедица.

    Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью 10-15 ° мороза, в восточных и южных областях местами 7-9 ° мороза; днем 2-7 ° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны около 0 °.

    16 января в Киеве ночью без осадков, днем будет идти небольшой снежок. Температура ночью —12..- 14 °, днем —4..- 6 °

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 16 января

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