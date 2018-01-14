Названы самые востребованные профессии в ближайшие пять лет

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В ближайшие пять лет такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. Вместе с тем новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

“Прогноз на ближайшие 5 лет очень прост. Такие профессии как продавец, менеджер, экономист, юрист и ряд других устаревших профессий будут отмирать. И родители, которые отправили своих детей учиться на эти специальности, фактически обрекают их на безработицу в будущем. При этом все новые, инновационные профессии будут пользоваться наибольшим спросом”, — отметил он.

Кроме того, по словам Кравченко, уже сейчас, и в ближайшем будущем у работодателей будет высокий спрос на квалифицированные кадры, которые могут постоянно учиться.

“Проблема в том, что мы сегодня хотим жить еще по советским стандартам: закончили университет и хотим прийти на какое-то тепло рабочее место и сидеть все время ничего не делать. То время прошло. Сегодня технологии меняются каждые два года. То есть каждые два года работник или обновляет свои знания, обучаясь дистанционно или он-лайн (имеется в виду не высшее образование, а любые образовательные платформы, курсы) или переучивается. Работодатели также должны учить рабочий персонал, а не, как это происходит сейчас: закупают новое оборудование и хотят, чтобы люди сразу умели с ним работать”, — пояснил он.

Как уточнил специалист, через 5 лет может измениться и рынок труда.

“Кто-то считает, что большинство перейдет во фриланс. Кто-то — что это будут самозанятые люди. Илон Маск, например, говорит, что всем государствам необходимо сделать акцент на самозанятость”, — добавил заместитель главы службы занятости.

Кравченко прогнозирует, что через 10 лет люди не будут думать, как к кому-то наняться, а будут думать, как сделать свою услугу лучше, чтобы их наняло как можно больше количество работодателей (на определенный период времени).

Он также добавил, что на сегодня в Украине есть кадровый кризис в медицине, но и вопросы к оплате труда медиков также очень велики. Также не хватает инженеров, агрономов, людей, которые несут интеллектуальный продукт.

“Интересный пример в этом контексте то, что наш Киевский Политехнический Институт разрабатывает для Boeing определенные инженерные решения. То есть мы имеем огромный потенциал, но таких специалистов у нас становится все меньше и меньше. Учитывая это, наиболее востребованными профессиями в ближайшем будущем станут инженеры, врачи, программисты”, — резюмировал Кравченко.

Ранее сообщалось, что приказ Министерства здравоохранения №256 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин", отменен.