Синоптики не порадовали прогнозом на воскресенье: без снега и мороз

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Синоптики обещают в воскресенье, 14 января, в Украине мороз без существенных осадков.

Как сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook, на дорогах местами будет гололедица.

"Завтра, 14 января, в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица", — отметили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью температура опустится ниже 12 градусов.

Температура днем 1-6 градусов мороза; на Закарпатье и в Крыму местами ночью до минус 5 мороза, днем до 3 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Напомним, в последние дни в Украине существенно похолодало.