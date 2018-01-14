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    Общество

    Синоптики не порадовали прогнозом на воскресенье: без снега и мороз

    (обновлено: )17111
    По данным Гидрометцентра, в понедельник будет без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица.
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    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Синоптики обещают в воскресенье, 14 января, в Украине мороз без существенных осадков.

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    Как сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook, на дорогах местами будет гололедица.

    "Завтра, 14 января, в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах страны местами гололедица", — отметили в Гидрометцентре.

    По данным синоптиков, ночью температура опустится ниже 12 градусов. 

    Температура днем 1-6 градусов мороза; на Закарпатье и в Крыму местами ночью до минус 5 мороза, днем до 3 градусов тепла.

    Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

    Напомним, в последние дни в Украине существенно похолодало.

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